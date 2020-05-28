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East Med Anlaşması Rum Bakanlar Kurulu’na Sunuldu

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East Med Anlaşması Rum Bakanlar Kurulu’na Sunuldu
East Med Anlaşması Rum Bakanlar Kurulu’na Sunuldu

 “East Med” (Doğu Akdeniz) Boru Hattı Projesi ile ilgili anlaşmaya dair yasa tasarısının, onaylanmak üzere Rum Bakanlar Kurulu’na sunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, anlaşmanın İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında 2 Ocak’ta Atina’da imzalandığını anımsatarak, Bakanlar Kurulu’nun tasarıyı onaylanmasının ardından Meclisi’e sunulacağını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, ilerleyen günlerde çalışmanın önemli bölümleriyle ilgili ihaleyi kazanan müteahhitlerin açıklanmasının beklendiğini ve projenin teknik aşamalarıyla ilgili nihai çalışmalara ilişkin maliyetin 69 milyon Euro civarında olduğunu kaydetti.

Haberde, bu maliyetin yarısının finansmanının AB tarafından sağlanacağı ve projenin uygulayıcısı olan “IGI Poseidon” şirketinin de bu çerçevede 13,8 milyon Euro aldığı belirtildi.

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