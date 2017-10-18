East Med boru hattının yolu açıldı

Rum Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAEK), Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu ile sınırlararası maliyet paylaşımı kararı aldığı ve bu kararın, East Med boru hattının ileri götürülmesi için önemli bir adım teşkil ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu anlaşmanın, AB’nin ilgili tüzükteki talebi olduğunu ve tüzükte, “Kıbrıs’ın izolasyonuna son verilmesi ve Doğu Akdeniz bölgesinden doğalgaz taşınabilmesi için, iç tıkanıklık noktalarının ortadan kaldırılması gerektiğinin” vurgulandığını yazdı.

Haberde, RAEK’in aldığı bu karara göre, yatırımlarla ilgili masrafın ise Güney Kıbrıs tarafından karşılanacağı ve Yunanistan’ın herhangi bir bedel ödemeyeceği belirtilirken, bu çalışmanın öncelikle Güney Kıbrıs’a hizmet etmesi ve Güney Kıbrıs’ın, AB tarafından altyapılar için önemli katkılar alacak olmasından ötürü normal karşılandığı kaydedildi.