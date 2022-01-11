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EastMed Projesi Rum Basınında

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Washıngton’un “East Med” Konusunda Türkiye’nin De Aralarında Bulunduğu Devletlere Gönderdiği “Non-Paper” Rum Basınında
EastMed Projesi Rum Basınında

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Washington tarafından “EastMed” boru hattı projesi konusunda tüm ilgili taraflara aynı zamanda Türkiye’ye de gönderilen “non paper” yüzünden, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da bazı soru işaretleri ortaya çıktığı haber verildi.


Fileleftheros gazetesi “Tüm Olasılıklar Açıkta- Lefkoşa İçin EastMed Projesinin geleceğiyle İlgili Temel Kriter Ekonomik Sürdürülebilirlik” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Washington’un (söz konusu gayri resmi belgede) çevresel, ekonomik ve Türkiye’yle ilgili nedenler yüzünden açık bir şekilde EastMed boru hattına karşı olduğunu yazdı.


Söz konusu gayrı resmi belgeyi, Sotiris Sideris isimli diplomatik yazarın “Omega Press” isimli web sitesinde ortaya çıkardığını yazan gazete, belgenin EastMed projesiyle ilgili olan tüm ülkeler yanı sıra Türkiye’ye de gönderildiğine işaret etti.


Bu hareketin, Amerikalıların atıfta bulunduğu sebeplerin, ekonomik ve çevresel mi veya bunların başlangıç noktasının Türklerin tepkileri mi olduğu konusunda soru işaretlerine neden olduğunu kaydeden gazete, Washington’un bu belgeyle birlikte, esasında, EastMed boru hattının hayata geçirilmesiyle ilgili planlamanın terk edilmesini önerdiğini belirtti.


Amerika’nın belgede projenin neden gerçekleşmemesi konusunda bir argüman geliştirdiğini de kaydeden gazete, ABD’nin ortaya koyduğu sebeplerden birinin, boru hattı projesinin ekonomik açıdan kârsız olduğu şeklinde olduğunu iletti.


Boru hattıyla ilgili anlaşmanın imzalanmasından iki yıl akabinde, Washington’un denkleme Türkiye’yi de dahil ederek projeye karşı olduğunu belirttiğini yazan gazete, gazetenin konuştuğu Rum hükümeti kaynaklarının, Amerikalıların bölgedeki sözde “Türk provokasyonlarını” kayda geçirmelerinin olumlu bir şey olduğuna işaret ettiklerini iletti.


Rum hükümetinin değerlendirmesinin, Amerikalıların, “Türkiye’ye, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan projeler konusunda gerginlik yaratmaktan kaçınması mesajı göndermek istediği” şeklinde olduğunu kaydeden gazete, Rum kesimi açısından ise, EastMed projesinin geleceğiyle ilgili esas kriterin ekonomik sürdürülebilirlik olduğunu ekledi. 

 

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