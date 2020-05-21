  • BIST 103.188
  • Altın 379,213
  • Dolar 6,7854
  • Euro 7,4620
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Easy Jet 15 Haziran'dan itibaren uçuşlara başlayacak, yolcular ve mürettebat maske takacak

» »
Easy Jet 15 Haziran'dan itibaren uçuşlara başlayacak, yolcular ve mürettebat maske takacak
Easy Jet 15 Haziran'dan itibaren uçuşlara başlayacak, yolcular ve mürettebat maske takacak

Ucuz uçak şirketi EasyJet, 15 Haziran'dan itibaren bazı uçuşlara başlanacağını ve kabin ekibiyle tüm yolculardan maske takmalarının istenedeceğini açıkladı.

Şirket, yeterli düzeyde yolcu talebi olan "az sayıda" güzergahta uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

İlk güzergahlara İngiltere'deki iç hat noktaları ve Fransa'daki bazı yerlerin de dahil olduğu belirtildi.

Yeni güvenlik ve hijyen önlemlerinin bir parçası olarak, uçuşlarda yiyecek satılmayacak ve uçaklar daha dikkatli temizlenecek.

Yolculara dezenfektan ıslak mendiller ve sıvılar verilecek.

EasyJet Yönetim Kurulu Başkanı Johan Lundgren "Bunlar küçük ve dikkatle planlanan adımlar" dedi.

Şirket önceki gün dokuz milyon yolcusuna ait e-postalar ve seyahat detaylarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini itiraf etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol oldu20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:21
  • Genco Erkal, 'Nereye Gidiyoruz?' oyununu online gösterime açacak19 Mayıs 2020 Salı 17:41
  • Acun Ilıcalı: "Bana posta koyan ilk yarışmacı!"19 Mayıs 2020 Salı 16:21
  • Kral penguenlerinin dışkısı gülme gazı yayarak bilim insanlarını sersemletti19 Mayıs 2020 Salı 16:03
  • Seyircisiz maçta tribüne şişme bebek yerleştirildi; kulüp özür diledi18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:26
  • İncil grubu görüşmesi ‘hack’lenerek pornografik yayın yapıldı. Kilise dava açtı15 Mayıs 2020 Cuma 17:57
  • Seks sırasında kaç kalori yakılır; bu sayı nasıl artırılır?14 Mayıs 2020 Perşembe 17:32
  • Gözlük camlarında maskenin neden olduğu buğulanma nasıl önlenebilir?13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:53
  • Arama kurtarmayı kolaylaştıracak yeni nesil robotlar çitalardan hızlı13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:58
  • ‘Virüsü kaptım’ diye şaka yaptı; gerçek çıktı: Katıldığı doğum günü partisindeki dört kişiye ‘corona’ bulaştırdı12 Mayıs 2020 Salı 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti