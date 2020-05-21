Easy Jet 15 Haziran'dan itibaren uçuşlara başlayacak, yolcular ve mürettebat maske takacak

Ucuz uçak şirketi EasyJet, 15 Haziran'dan itibaren bazı uçuşlara başlanacağını ve kabin ekibiyle tüm yolculardan maske takmalarının istenedeceğini açıkladı.

Şirket, yeterli düzeyde yolcu talebi olan "az sayıda" güzergahta uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

İlk güzergahlara İngiltere'deki iç hat noktaları ve Fransa'daki bazı yerlerin de dahil olduğu belirtildi.

Yeni güvenlik ve hijyen önlemlerinin bir parçası olarak, uçuşlarda yiyecek satılmayacak ve uçaklar daha dikkatli temizlenecek.

Yolculara dezenfektan ıslak mendiller ve sıvılar verilecek.

EasyJet Yönetim Kurulu Başkanı Johan Lundgren "Bunlar küçük ve dikkatle planlanan adımlar" dedi.

Şirket önceki gün dokuz milyon yolcusuna ait e-postalar ve seyahat detaylarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini itiraf etmişti.