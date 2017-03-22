 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.438
  • Altın 145,394
  • Dolar 3,6163
  • Euro 3,9105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

EasyJet, Türkiye-İngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı

»
EasyJet, Türkiye-İngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı
Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu. İngiliz şirketi yasağın uygulanmasına bugün itibarıyla Türkiye ve Mısır'da başlandığığını açıkladı.

İngiltere bu iki ülkenin dışında Lübnan, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'dan kalkan uçaklarda da cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alınmamasına karar vermişti.

Diğer dört ülkeden kalkan uçaklarda yasağın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Diğerleri 'uygulama sürecinde'

İngiliz hükümetin yasağın başlaması gereken bir tarih açıklamamış, fakat havayollarının "uygulamaya başlama sürecinde olduğunu" duyurmuştu.

Dün ABD'nin, aralarında İstanbul'un da bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye doğrudan uçuşlarda güvenlik gerekçesiyle kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmamasına ilişkin kararının ardından İngiltere de benzer bir karar almıştı.

ABD'nin listesinde Tunus yer almazken İngiltere'nin listesine ek olarak Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas da bulunuyor.

Yasağa gerekçe olarak IŞİD ve El Kaide'den gelen tehditler gösteriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeneroğlu: Bakanların etkinliklerine ilişkin karar alınmadı22 Mart 2017 Çarşamba 08:58
  • Times yazarı: Türkiye'yi kim kaybetti?22 Mart 2017 Çarşamba 08:56
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yasak kararına eleştiri: Normal yolcu cezalandırılmamalı22 Mart 2017 Çarşamba 08:53
  • Ankara'da yeni bir darbe girişimi olduğu iddiası ortalığı karıştırdı22 Mart 2017 Çarşamba 08:39
  • Aşık Veysel mezarı başında anıldı21 Mart 2017 Salı 15:12
  • Rakı sadece Türk anason tohumuyla üretilebilecek21 Mart 2017 Salı 13:53
  • Erdoğan; ''Şu 16 Nisan bir bitsin, masaya oturup gereğini yapacağız. Yerlerde sürünen vatandaşlarımızın hesabını soracağız'' dedi.21 Mart 2017 Salı 12:49
  • Hahn: Üyelik Türkiye için giderek gerçek dış21 Mart 2017 Salı 11:15
  • Diyarbakır'da OHAL dönemindeki ilk izinli Nevruz kutlaması21 Mart 2017 Salı 08:56
  • İstanbul'da Berlin saldırısıyla bağlantılı 3 gözaltı21 Mart 2017 Salı 08:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti