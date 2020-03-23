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EBA uzaktan eğitim: Eba.gov.tr’ye nasıl girilir, MEB’in uzaktan erişim sistemi nasıl çalışıyor?

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EBA uzaktan eğitim: Eba.gov.tr’ye nasıl girilir, MEB’in uzaktan erişim sistemi nasıl çalışıyor?
EBA uzaktan eğitim: Eba.gov.tr’ye nasıl girilir, MEB’in uzaktan erişim sistemi nasıl çalışıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hizmete soktuğu EBA.gov.tr sistemi üzerinden bugünden itibaren uzaktan eğitime başlandı.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar tüm seviyelerdeki öğrenciler için eğitim materyalleri ve içerikler yer alıyor.

İlk dersi TRT EBA TV üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Selçuk, "Lütfen virüs konusunu çocuklarda bir tramvaya dönüşmeyecek şekilde gündeminize alın. Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak sağlamak, bir panik duygusu ile süreci kontrol altında tutmaya çalışmak, çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebep verebilir. Sizler anne ve baba olarak sakin olun ve çocuğunuza, sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, virüsten korunma yollarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğunuzu belirtin" dedi.

Sisteme giriş yapan öğrenciler, okulların kapalı olduğu süre boyunca hem TRT hem de EBA üzerinden eğitimlerine devam edebilecek.

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