Alışveriş platformu eBay, Türkiye pazarındaki şirketi GittiGidiyor’u kapatma kararı aldığını duyurdu.

Investors’da yer alan habere göre, GittiGidiyor hisselerinin çoğunluğunu 2011 yılında alan ve platformu bağımsız olarak işleten eBay, GittiGidiyor’u kapatma kararı aldı.

Düzenli olarak küresel operasyonlarını inceleyen eBay, GittiGidiyor kararını Türkiye pazarındaki rekabetçi dinamikler nedeniyle aldı.

eBay’in aktardığına göre, bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor’da yeni ürün listeleyemeyecek, Temmuz’un 18’inden itibaren yeni bir ürün almak da mümkün olmayacak.