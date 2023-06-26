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Ebe ve hemşireler uyarı grevi yaptı

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Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle bugün ve yarın 4 saatlik uyarı grevi yaptı. Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak.
Ebe ve hemşireler uyarı grevi yaptı

Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle bugün ve yarın 4 saatlik uyarı grevi yaptı. Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak.

Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), “kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığı” gerekçesiyle bugün ve yarın 4 saatlik uyarı grevi yaptı. Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, sendika yönetimi ve üyelerin de katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özgöçmen, hükümetin arife gününü kamu çalışanlarına idari izin verdiğini, vardiya çalışan ebe ve hemşirelerin bu kararın dışında tutulduğu gibi çalışma saatlerinde düzenleme de yapılmadığını söyledi.

24 saat hizmet esasıyla görev yapan kamu sağlık çalışanlarının tümünün arife günü izinli olmasının mümkün olmadığını ifade eden Özgöçmen, “Eve gönderilen kamu çalışanına ‘idari izin çalışma saati olarak sayılacak’ denirken, vardiya çalışan ebe ve hemşirelere ‘çalışacaksınız ama bunun ek mesaisi ya da izni olmayacak’ deniyor. Adaletsizlik yapılan nokta budur” dedi.

Hastane yöneticilerinin ebe ve hemşirelere yarın ek mesai yazabileceğini söylediğini de savunan Özgöçmen, “Bu da hukuka aykırı. Aynı saat hem ek mesai hem de çalışma saati sayılamaz….” ifadelerine yer verdi.

Maliye Bakanı’nın da yazılacak ek mesaileri ödemeyeceğini ifade ettiğini savunan İbrahim Özgöçmen, Başbakan Ünal Üstel’e, defalarca aramalarına rağmen ulaşamadıklarını belirtti, “Aldıkları kararın yasaya aykırı olduğunu kendileri de biliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’den örnek vererek, kamuya idari izin verildiğinde çalışmakla mükellef kesimlere bu izni yıl sonuna kadar herhangi zamanda kullanma fırsatı tanındığını belirten Özgöçmen, “Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına bir izni çok gördünüz, insanların sağlık hizmeti almasını engellediniz. Derdimiz para değil, izindir. Bizden çaldığınız 7 saati bugün ve yarınki uyarı greviyle üyemize teslim edeceğiz. Halkımız da bizi bağışlasın… ” dedi.

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