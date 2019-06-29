Ebeveynler Çocukları İle Yaz Tatilini Nasıl Geçirmeli?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.

Ebeveynler Çocukları İle Kaliteli ve Verimli Vakit Geçirmeli

Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Ayni zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

Vakit Ayrılan Çocuk Sevildiğini ve Değer Verildiğini Hissetmekte

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmesinin çocuğun ebeveynlerini model almasına ve çocuğun özellikle duygusal ve sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağladığını söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, kendisine vakit ayrılan çocuğun sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hissettiğini ve bu sebeple çocukla birlikte oyun oynamanın da çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle mekanik olmayan oyunlarla oynamanın çocuğun gelişimine destek olması açısından daha doğru olduğunu ve mekanik olmayan oyunların tavla, yap – boz, oyun hamurları, evcilik oyunu, saklambaç gibi oyunların olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, çocukla birlikte geçirilen vakitte ona sarılmak, onu öpmek, başını okşamak, onunla sohbet etmek gibi paylaşımların da çocukla kaliteli bir şekilde vakit geçirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Ebeveynler Çocukları İle Birlikte Eğlenceli Vakit Geçirmeli

Ebeveynlerin çocukları ile birlikte geçirdikleri vakitte birlikte şarkı söylemesi, enstrüman çalması, resim iş faaliyetlerinde bulunması gibi eğlenceli zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, bunların yanında ebeveynlerin çocuklarına yaşına uygun görev vermesi gerektiğini de belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Ebeveynler tatilde çocukları ile birlikte akşam yemeği yemek, beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak gibi paylaşımlarda bulunmanın yanı sıra, birlikte hikaye okumak, anlatmak, anlatılan hikaye hakkında konuşmak, çocukla okul dönemindeki derslerinde zorluk yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar yapmak, birlikte parka gitmek, pikniğe gitmek, tarihi yerlere gitmek, gidilen yerler hakkında konuşmak gibi çocuk ile ebeveynin keyif alabileceği etkinlikler de yapabilirler.”

Uzm. Psikolog Damla Alkan: “3 - 6 Yaş Arası Çocukların Anne ve Babadan Ayrı Kalma Süresi Bir Haftadan Uzun Olmamalı.”

Tatilde çalışan anne ve babalar için çocukları bazen büyükanne ve büyükbabaya bırakmanın alternatif bir seçenek olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, özellikle üç yaş ve altı çocukların uzun süre anne ve babalarından ayrı kalmalarının doğru bir seçenek olmadığını belirtti. Bunun sebebinin ise bu yaş grubundaki çocukların zihinsel yapıları gereği anne ve babalarının onları bırakıp gittiğini ya da terk ettiğini düşünebildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, dolayısıyla çocukların endişe duyabildiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “3 - 6 yaş arası çocuklar için anne ve babadan ayrı kalma süresi bir haftadan uzun tutulmamalıdır. 6 yaş ve üzeri çocuklar ise istedikleri takdirde bütün bir yaz tatilini geçirmek üzere olmasa da kısa süreli, güvenilir olan yakınlarıyla birlikte kalmaları çocukların tatili değerlendirmeleri için bir alternatif olabilir.”

6 – 12 yaş aralığı olan okul dönemi çocukları için ise hem sosyalleşmeleri, hem de yaşına uygun gelişim becerilerini desteklemeleri açısından yaz okullarının iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, on iki yaş ve üzeri ergenler için ise yurtdışı ya da yurt içi tatil kamplarının yaz tatilini değerlendirmeleri için alternatif bir seçenek olabileceğini belirtti.

Psikolog Damla Alkan: “6 Yaş ve Öncesi Çocuklar Evde Yalnız Bırakılmamalı.”

Bazı çalışan ebeveynlerin tatilde çocuklarını evde yalnız bırakabildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, çocuğun evde yalnız başına kalabilmesi için tuvalete kendi başına gidebilme, evde neyin zarar verici olduğunu anlayabilme, acıkınca bir şeyler yiyebilme, tehlikeleri anlayabilme ve kendini koruyabilme gibi özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Bu gibi özelliklere sahip olan çocukların evde kalmaları onlar için bir sorun yaratmazken, genellikle 6 yaş öncesi çocuklar bu gibi özelliklerden yoksun oldukları için, onların evde yalnız kalmalarını sağlamak doğru bir yaklaşım değildir.”

Çocukların Düzeni Tatil Döneminde Devam Etmeli

Tatil döneminin çocukların keyif aldığı ve okul dönemine göre daha özgür oldukları bir dönem olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, buna rağmen tatilde çocukların yatma saatlerinin abartılması, yemek düzenin değişmesi ve televizyonun da istenildiği kadar izlenmesi gibi tüm kuralların unutulduğu ya da sınırların olmadığı bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Damla Alkan sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğa ilişkin konulan sınırlar, okul dönemine göre tatil döneminde biraz daha fazla esnek olsa da okul açılırken çocuğun okula uyumunu zorlaştırabileceğinden dolayı tamamen çocuğun isteğine göre de bırakılmamalıdır. Tatil çocuk için gerek ailesiyle, gerek akrabalarıyla, gerekse arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebileceği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacağı ve eğitici, öğretici, eğlendirici, yaratıcılık içeren, yaşına uygun sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı etkileşime dayalı veya işbirliğine dayalı faaliyetleri olan aktivitelerin yer alacağı şekilde düzenlenirse çocuk için faydalı olacaktır.”