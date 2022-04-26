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Ebola geri döndü: Ülkede virüs kaynaklı ikinci ölüm bildirildi

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13'üncü salgının sona erdiğinin açıklanmasından 4 ay sonra Ebola nedeniyle ikinci ölüm kayıtlara geçti.
Ebola geri döndü: Ülkede virüs kaynaklı ikinci ölüm bildirildi

Tüm dünya corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi nedeniyle rahat günler geçirirken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden korkutan bir haber geldi. Şimdiye kadar 13 Ebola salgını görülen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde son salgından 4 ay sonra yeni bir Ebola salgının patlak verdiği açıklandı.

Ülkede, Ebola nedeniyle ikinci ölüm vakası kayıtlara geçti.

İlk vakanın 21 Nisan’da hayatını kaybeden 31 yaşındaki bir erkek olduğu açıklanırken, kurbanın 25 yaşındaki baldızının da salgın nedeniyle hayatını kaybeden ikinci kişi olduğu aktarıldı.

Yerel sağlık şefleri iki hafta önce başlayan salgını kontrol altına almak için çabaladıklarını açıkladı.

Kanamalı ateşli hastalıkta 2018-2020 yılları arasında ülkede 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin doğusunda ekim ile kasım ayları arasındaki son salgında tespit edilen 11 vakadan 6’sı kurtarılamadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünyanın en ölümcül virüsü olarak kabul edilen Ebola, insanlarda ve primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan bir virüs olarak biliniyor.

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden virüse bu isim verilmiştir.

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