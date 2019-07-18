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Ebola salgını için acil durum ilanı

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Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınını "kamu sağlığında uluslararası endişe yaratan acil durum" olarak sınıflandırdığını açıkladı.
Ebola salgını için acil durum ilanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü salgınının, "kamu sağlığında uluslararası endişe yaratan acil bir durum" (PHEIC) olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Acil Durum Komisyonu önerisi doğrultusunda bu kararı aldıklarını, artık dünyanın bu salgını dikkate almasının zamanının geldiğini söyledi, "Bu salgına karşı mücadele çabamızı iki kat artırmalıyız" dedi.

Dışlamama çağrısı

Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin izole edilmemesi ve bu ülkeye sınırların kapatılmaması çağrısı yaparken, "Şimdi dayanışma sergileme vaktidir" dedi.

Seyahat ve ticaret sınırlamasına gidilmemesi gerektiğin altını çizen Ghebreyesus, "bu Ebola'yı durdurmaz aksine mücadelemizi zayıflatır" görüşünü de sözlerine ekledi.

Küresel değil bölgesel tehdit

Acil durum ilan edilmesini öneren komisyonun başkanı Robert Steffen, salgının küresel değil bölgesel tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi kararı memnuniyetle karşıladıklarını, krize gösterilmesi gereken uluslararası ilginin bu karar yoluyla sağlanmasını umut ettiklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı sağlık örgütü tarafından bugüne kadar sadece dört kez acil durum ilan edildi, bu sınıflandırma ancak istisnai ve büyük salgınlar söz konusu olduğunda yapılıyor.

2005 yılında benimsenen DSÖ uluslararası sağlık düzenlemeleri uyarınca "uluslararası endişe yaratan acil durumun”, uluslararası alanda eyleme geçilmesini gerektiren, ciddi, olağandışı, beklenmedik, ilgili ülkenin sınırlarını aşan kamu sağlığı sorunları söz konusu olduğunda ilan edilmesini öngörüyor.

1 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 1600'ü aştı.

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