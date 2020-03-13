Ebola'yı keşfeden bilim insanından corona virüs açıklaması: "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü"

Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, yaklaşık 5 bin kişinin hayatına mal olan corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Piot, "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu." dedi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan corona virüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu.

London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına corona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı corona virüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını eleştiren bilim insanı, ABD’de eyaletler arası seyahatin engellenmesinin daha mühim olduğunu iddia etti.

Bilim insanı corona virüsün "gerçekten kötü bir durum" olma potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

AIDS ile mücadele çalışmışlarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.