"İNSANLIK AFRİKA'DAN ORTAYA ÇIKACAK POTANSİYEL VE ÖLÜMCÜL VİRÜSLERLE KARŞI KARŞIYA" 1976'da Ebola virüsünün keşfedilmesine yardımcı olan ve o zamandan beri Afrika’da ortaya çıkan yeni patojenleri araştıran Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'a göre, insanlık Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüsle karşı karşıya bulunuyor. CNN International’a konuşan Tamfum, "Şimdi yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız. İnsanlar yeni tip corona virüs salgınından daha fazlasına hazır olmalı” açıklamasını yaptı.

Dünya Covid-19 pandemisine karşı ölüm kalım mücadelesi verirken, bilim insanları insan faaliyetlerinin neden olduğu habitat yıkımı ve doğal kaynakların aşırı tüketimi nedeniyle gelecekte çok daha büyük salgınların görüleceğini tahmin ediyor.