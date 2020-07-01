Ebru Baki, CNN Türk'e açtığı davayı kazandı

Uzun yıllar görev yaptığı CNN Türk'teki işinden Demirören döneminde atılan sunucu Ebru Baki, eski kanalı hakkında açtığı işe iade davasını kazandı.

Sunucu Ebru Baki, Demirören Medya’nın sahibi olduğu CNN Türk’e açtığı işe iade davasını kazandı. Baki, Demirören Grubu’nun Doğan Medya bünyesindeki yayın organlarını satın almasının ardından Mayıs 2018’de 17 yıldır çalıştığı CNN Türk’te işten atılmıştı.

CNN Türk’te Ekonomi Müdürü olarak görev yapan ve ‘Parametre’ programını sunan Baki, daha sonra Habertürk’e geçmişti. Bu kanalda da yine ‘Parametre’ programını sunmaya başlayan Baki CNN Türk’e de işe iade davası açtı. Medyaradar’ın aktardığına göre dava bugün Ebru Baki’nin lehine sonuçlandı. Halen Habertürk kadrosunda yer alan Baki’nin kendisine CNN Türk’te görev verilmemesi durumunda ise noter kanalıyla ihtar çekeceği ve yeniden ayrılacağı belirtiliyor.