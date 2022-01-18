Ebru Polat: Bahçeli, Beni MHP’den Vekil Aday Adayı Yapmak İstedi, Erol Köse Şahit

Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu oldu.

Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü.

'O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim'

Polat, yayında şunları söyledi:

"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."