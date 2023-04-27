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Ebru Törehan, UBP ile yollarını ayırdı

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Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan, UBP ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.
Ebru Törehan, UBP ile yollarını ayırdı

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan, kendi iradesi ile dün itibarıyla Ulusal Birlik Partisi’yle (UBP) yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Törehan, “Geçiş süreçlerde parti içerisinde desteğini esirgemeyen herkese teşekkürü borç bilirim. Kararlılığı ve iş bitiriciliği merkez edineceğim yeni siyasi hayatımda halkımızın refahını ve yaşamlarını daha da kolaylaştırmak temel hedefim olacak” dedi.

Törehan, “İlerleyen süreçte hayata geçiremediğim projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra tüm halkımıza kucaklayıcı, yenilikçi ve eşitlikçi bir politika anlayışı benimseyeceğim. Topluma daha faydalı bir siyaset yolu izlemek adına verdiğim bu kararın hepimiz için hayırlı olması dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Törehan, yerel seçimlerde UBP’den Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı olmuştu.

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