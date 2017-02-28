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Ebu Sayyaf örgütü ve IŞİD'le bağlantısı

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Ebu Sayyaf örgütü ve IŞİD'le bağlantısı
Radikal Ebu Sayyaf örgütü, Kasım ayında Filipinler’de kaçırdığı Alman rehineyi öldürdüğüne dair bir video yayınladı. Peki, IŞİD'e bağlılık yemini eden Ebu Seyyaf örgütü kimdir?

‘Kılıçdar' anlamına gelen Ebu Sayyaf Filipinler'in, nüfus çoğunluğunun Müslüman olduğu güneyinde faaliyet gösteren radikal dince bir terör örgütü. 1990'lı yıllarda Mindanao adasında terör eylemleri başlatan örgütün çekirdeğini 200 ila 400 militanın oluşturduğu, 2 bin dolayında da sempatizanının olduğu tahmin ediliyor.

Ebu Sayyaf, 1970'li yıllardan itibaren Filipinlerin güneyinde bağımsız İslam devleti kurulması için mücadele eden Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden (MNLF) türemiştir. Ebu Sayyafçılar MNLF'nin ılımlı çizgisini yeterli bulmamışlardı.

Ebu Sayyaf'ın lideri Abdurrezak Yanyalani 1998 yılında öldükten sonra örgütün ideolojik yönü önemsizleşti. Güvenlik uzmanlarınca örgütün teröristlikten çıkıp maddi çıkar peşinde koşan bir gruplaşma haline geldiği ve sıkı organize edilmiş bir örgütten ziyade Ebu Sayyaf altında faaliyet gösteren ‘örgütler şebekesine' dönüştüğü söylenir.

"ÖRGÜT DEĞİL SUÇ ŞEBEKESİ"

Manila hükümeti Ebu Sayyaf'ı bir haydutluk çetesi olarak tanımlıyor. Hükümetin tartışabileceği siyasi taleplerde bulunmadıkları için Ebu Sayyaf'çılar 2014 yılındaki barış sürecine dâhil edilmemişlerdi.

Almanya Ebu Sayyaf'ı 2000 yılında Wallert ailesinin kaçırılmasından sonra tanıdı. Ailenin kaderi aylarca medya haberlerine konu olduktan sonra Wallert'lerin Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 25 milyon dolar fidye ödemesi sayesinde hürriyete kavuştukları anlatılır.

2014 yılında Ebu Sayyaf militanları Filipinlerin güneyinde yelkenliyle seyreden bir Alman çiftini rehin aldı. Teröristler 4 milyon Euro fidye ve Almanya'nın terör milisi IŞİD ile mücadeleden çekilmesini talep ettiler. Manila yönetimi Jolo adasına asker gönderdi. 17 Ekim 2014'te Alman çift kurtuldu. Rehineler için fidye ödenip ödenmediği açıklık kazanmadı.

2016 kasımında Alman yelkenci Jürgen Kantner Ebu Sayyaf tarafından kaçırıldı. Kantner'in başının gövdesinden ayrılışını gösteren video kaydının bulunduğu iddia ediliyor. Yelkenciye eşlik eden İsviçreli kadın kaçırma sırasında vurularak öldürülmüştü.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI

Ebu Sayyaf'ın uzun zamandır El Kaide ve diğer radikal İslamcı terör örgütleriyle yoğun temas halinde olduğu biliniyor. Örgütü kuran Yanyalani Afganistan işgali sırasında Sovyet birlikleriyle çarpışmıştı. Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'daki kamplarda çok sayıda Ebu Sayyaf militanı eğitilmişti.

Komutanlarından İsnilon Hapilon 2014 yılında IŞİD'e bağlılık yemini etmişti. İki örgüt arasındaki ilişkilerin sıkılık derecesi tam öğrenilemedi. Terör uzmanlarınca Ebu Sayyaf'ın kendi taleplerinin ciddiye alınması için psikolojik baskı yaratmak amacıyla terör milisi IŞİD'e biat ettiği belirtiliyor.

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