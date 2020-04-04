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Ecacılar'dan maske açıklaması

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Ecacılar'dan maske açıklaması
Ecacılar'dan maske açıklaması

Corona virüsü ile ilgili gelişmelerin ardından tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de maske kullanımı artış göstermiştir. Vatandaşlarımız genelde toz maskesi takmaktadırlar ve bunun hijyenik olmadığını sürekli olarak Eczacılarımızdan sorgulmaktadırlar. Piyasada toz maskesi haricinde bulunan maskeler arasında şu an en fazla tercih edilenler arasında ise 'N95' maske yer alımaktadır.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) olarak vatandaşlarımzın maske kullanımı için Eczanelerimizden temin edilecek maskelerin kullanımlarının muhakkak eczacılarımız  tarafından tıbbi kullanım talimatı bilgisi almalarını ve maskeleri gerek takarken, gerekse çıkarırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarmak istiyoruz.

  • Maskenin yüze temasından önce ellerimiz mutlaka alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkanmalıdır. 

  • Maske ile yüzümüz arasında kesinlikle boşluk olmamalıdır. 

  • Maskenin yüzümüzde olduğu süre boyunca ellerimiz ile maskeye temas etmemeye azami özen göstermeliyiz. 

  • Maskenin nemlenmesi veya ıslanması halinde hemen yeni tek kullanımlık veya yıakanbilen maske ile değişim yapmalıyız. 

  • Maskenin yüzümüzden çıkarılması esnasında ise kulak kısmından başlayıp çıkarmalı ve kesinlikle maskenin ön tarafına dokunmamalıyız. 

  • Maskenin çıkarılmasının ardından maskeyi hemen ağzı kapalı çöp kutusu/poşetine atıp ellerimizi yeniden alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkamalyız.

KTEB olarak vatandaşlarımıza diğer bir izolasyon yönteminin ise temas olduğnu hatırlatmak istiyoruz. Örneğin kişi kendi eline öksürmesi ve sizin de onunla tokalaşmanız halinde virüsün mukozalardan size ulaşabileceğini unutmamalıyız. Bu noktada ise kişisel hijyen ve el hijyeni çok önemlidir. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) vatandaşlarımızın gerek maske kullanımları gerekse kişisel ve el hijyenleri konularında muhakkak Eczacılardan bilgi almalarını ve kendilerini bu yönde korumalarını tavsiye etmektedir.

Saygılarımla, 

 

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Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ

Başkan

 

KTEB Yönetim Kurulu (a)

 

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