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ECB Başkanı Lagarde: Delta varyantı risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor

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Fransa'da gelecek 5 yılın zorluklarının konuşulduğu The Rencontres Economiques in Aix-en-Provence forumunda soruları yanıtlayan Lagarde, ekonomik risklere ve küresel vergi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ECB Başkanı Lagarde: Delta varyantı risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor

Fransa'da gelecek 5 yılın zorluklarının konuşulduğu The Rencontres Economiques in Aix-en-Provence forumunda soruları yanıtlayan Lagarde, ekonomik risklere ve küresel vergi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ECB olarak Kovid-19 salgını başladığından beri oldukça hızlı bir destek programı oluşturduklarını aktaran Lagarde, banka olarak ekonomiyi desteklemek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve tedarik dar boğazı ile artan enflasyon oranlarına değinen Lagarde, "Daha düşük enflasyon oranlarına geri dönüş olacak." dedi.

"Küresel vergilendirme anlaşmasında yakalanan ivmeyi kaybetmemeliyiz"

OECD'nin açıkladığı, 130 ülkenin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmeleri konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin Lagarde, "Küresel vergilendirme anlaşmasında yakalanan ivmeyi kaybetmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Lagarde, bugünün ekonomik risklerinin aşağı yukarı dengeli olduğunu belirterek, "Kovid-19'un delta varyantı risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor." dedi.

Bu arada, La Provence gazetesine konuşan ECB Başkanı Lagarde, Avrupa'da ekonomik toparlanma döneminin devam ettiğini ancak sürecin halen kırılgan göründüğünü belirtmişti.

Lagarde, ECB'nin ana misyonunun fiyat istikrarını sürdürmek olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlarda istikrarlı ve kademeli artışı sağlamamız gerek. Bunun için de istikrarlı ekonomik toparlanmaya ihtiyaç var. Henüz o aşamaya gelmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun 2021'de 8 yıldan bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesine yükselmesini beklediklerini aktaran Lagarde. "Bununla birlikte rakamın gelecek yıl yüzde 1,5, 2023'te ise yüzde 1,4 düzeyine ineceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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