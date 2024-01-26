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Ece Balcı: İki bakan birbirine küsmüş, biri yaşlı bakımevine hemşire göndermiyor diğeri görevini yapmıyor

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Ece Balcı: İki bakan birbirine küsmüş, biri yaşlı bakımevine hemşire göndermiyor diğeri görevini yapmıyor
Ece Balcı: İki bakan birbirine küsmüş, biri yaşlı bakımevine hemşire göndermiyor diğeri görevini yapmıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Örgütü Başkanı Ece Balcı, devletin yaşlı bakımevi içler acısı durumdayken, serbest piyasa denilerek kaderine terk edilmiş özel bakımevlerindeki durumun da bakımevi sahiplerinin vicdanına kalmış durumda olduğunu belirtti

BALCI: İKİ BAKAN BİRBİRİNE KÜSMÜŞ. BİRİ HEMŞİRE GÖNDERMİYOR DİĞERİ GÖREVİNİ YAPMIYOR

Yazılı açıklama yapan Balcı, yıllardır çağrı yaptıklarını ancak Meclis’in hazırlamaya bir türlü niyet etmediği yasayı, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin hazırladığını söyleyerek, buna rağmen hazır olan bir yasanın dahi Meclis’ten geçmediğini ve yaşlı bireylerin devlete ait bakımevinde ölüme terk edildiğini belirtti.

Balcı, “İki bakan birbirine küsmüş. Sağlık Bakanlığı hemşire göndermiyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yapmıyor. Bu yönetememe beceriksizliği de insanların hasta olup ölmesine sebep oluyor” dedi.

“TOPLUMA FAYDALI BİR İCRAAT YAPMAK MI İSTİYORSUNUZ; O ZAMAN İSTİFA EDİN”

Devletin yaşlı bakımevinin bu durumdayken, serbest piyasa denilerek kaderine terk edilmiş özel bakımevlerindeki durumun da bakımevi sahiplerinin vicdanına kalmış durumda olduğunu kaydeden Balcı, hükümet eliyle istismar yapıldığını söyleyerek, “Hükümet nerede?” diye sordu.

“BU HÜKÜMET ÜLKEYİ YÖNETEMEDİĞİ GİBİ ÜLKENİN YAŞLI BİREYLERİNE DE ZARAR VERİYOR”

Balcı, “Yaşlı bakımevleri ile ilgili bu sorunlar daha da çok ortaya çıkmış durumda. Sınırüstü Halk Vakfı’ndaki yaşlı istismarının üzerinden 2 sene geçti ama yaşlı hakları ile ilgili bir adım yol alamadık. Bu hükümet ülkeyi yönetemediği gibi ülkenin yaşlı bireylerine de zarar veriyor, hayatlarıyla oynuyor. Topluma faydalı bir icraat yapmak mı istiyorsunuz; o zaman istifa edin” dedi.

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