Ece Seçkin, Domuz Gribi Oldu

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Ece Seçkin, domuz gribine yakalandı. 2022 için çalışmalar yapan şarkıcı, rahatsızlığından dolayı işlerine ara verdiğini açıkladı.

Eylül ayında uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasın oturan genç şarkıcı Ece Seçkin, rahatsızlandı. 2022'de çok şarkı çıkaracağını söyleyen Ece Seçkin çoğunun kayıtlarının bittiğini ancak rahatsızlandığını açıkladı.

DOMUZ GRİBİNE YAKALANDI

Şarkıcı, sadece bir şarkısının kayıt işleri kalırken domuz gribine yakalandı. Yaşadığı sağlık sorununun ardından yeni yıldan sağlık dileyen 30 yaşındaki Ece Seçkin, "Önümüzdeki sene için ilk ve en büyük dileğim herkesin hem fiziksel hem de mental olarak sağlık içinde olması. Başarı ve mutluluk zaten kendiliğinden gelir" dedi.