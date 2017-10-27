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Ecevit Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapatılacak

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Ecevit Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapatılacak
Girne’de su çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nin Sevgi Çemberi ile Hirondel Çemberi arasındaki bölümü yarın 08.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Girne Belediyesi’nin açıklamasında, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

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