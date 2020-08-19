Ecza deposundan Kanser hastasına yanlış ilaç

Gazetemize gelen bir okur şikayetinde KKTC Sağlık Bakanlığı Ecza deposunda Multiple myloma hastası annelerine normalde kullandığı ilaç yerine immünsüpresif(bağışıklığı baskılayıcı) başka bir ilaç verildi. Salgın döneminde bağışıklık sistemi baskılayıcı insanlarının tehlikeli olduğu biliniyor.

İşte Okurumuzun mesajı:

Sizin hiçbir işinizde hayır yok

KKTC Sağlık bakanlığı ecza deposunda yaşanan akıl almaz olayı sizlerle paylaşmak isterim. Multiple myloma hastası anneannemize devlet ecza deposundan kurul kararı ile tedavisinin bir parçası olan ilacı düzenli olarak almaktayız. İlaç “Rivelime” adında 25 mg sert kapsül şeklindedir. Geçen ay yine aynı işlemi yapmaya gittiğimizde ise yanlış bir ilaç kullanacağımız ilaç olarak iddia edilip bize teslim edildi. Bu tarz hastalıklarda ilaçlar değişebiliyor, jenerikler kullanılabiliyor ve doz artırılıp azaltılabiliyor ki ilaçları teslim alan annem ve babam da bunu öyle düşündü. Ben biyokimyager olduğumdan ve de kişisel olarak da meraklı olduğumdan ilaçların içerikleri ile alakalı araştırmalar yapıyorum.Bize geçen ay teslim edilen ilacın içeriğini araştırdığımda ilk şoku orda yaşadım. Bu ilacın ismi “Reampla” ve kendisinin meme kanserinde kullanılan bir immünosupressant olduğunu öğrendim. Multiple myloma hastası bir insanın immünosupressant (bağışıklık baskılayıcı) kullanmaması gerekir ki hele de covid-19 gibi bir salgın varken. Bu elim olay birçok şeyi de bize hatırlatmıştır. KKTC insan sağlığını hiçe sayan bir yönetim anlayışı ile bezenmiş dejenere bir sağlık sisteminin içindedir. Ciddiyetsiz ve umursuz bir memur, vatandaşın hayatını lakayt bir biçimde riske edebilmekte ve bunun sorumluluğunu almamaktadır. Devlet ecza deposunda bu yanlışı yapan memur ya da görevliler tespit edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Sağlık bir haktır ve devlet insan için vardır. Herkesi vicdana ve bu gönderiyi paylaşmaya davet ediyorum.