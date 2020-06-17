Eczacı Serpin Onay Demirciler’e İş Kadınları Derneği Onur Ödülü takdim edildi

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ne özel sebeplerden dolayı katılamayan, eczacı Serpin Onay Demirciler’e ödülü takdim edildi.

Demirciler’i eczanesinde ziyaret eden, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, İş Kadınları Derneği Temsilcisi Selin Candemir ve Telsim Kurumsal İlişkiler Müdürü Nil Zorlu Atai, yapılan sohbetin ardından, 2019 Yılı İş Kadınları Derneği Onur Ödülün’ü kendisine takdim etti.

ONAY: “HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ANDA ÇOK HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU”

İş Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, her yıl onore edilen iş kadınlarının arasına bu yıl kendisinin de girdiğini ifade eden Serpin Onay Demirciler, “Hiç beklemediğim bir anda çok hoş bir sürpriz oldu ve bu bana çok gurur verdi.” dedi.

EKİNGEN: “KADINI GÜÇLENDİRMELİYİZ Kİ GELECEK NESİLLER DE GÜÇLENSİN.”

Serpin Onay’ın hem iş dünyasındaki kadınlara hem de arkadan gelen genç kuşağa büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, “Serpin Hanım’ı her dinlediğimde hem ülkemle ilgili hem de hayat ve meslekle ilgili çok şeyler öğreniyorum.” dedi.

İş Kadınları Derneği’nin misyonunun, başarılı iş kadınlarının öne çıkarılması ve ödül alan kadınların başarı masallarından örnek alınmasının sağlanması olduğunu vurgulayan Ekingen, “Kadınların ekonomiye katılımlarını teşvik ederek hem ekonomik olarak güçlenmelerini hem de ülke ekonomimize en kısa yoldan katkı sağlamak en başlıca hedefimiz. Ekonomik olarak güçlenen kadınların daha güçlü ve özgüveni yüksek gençler yetiştireceğine olan inancım sonsuz.” dedi.

TANPINAR: “BAŞKA BAŞARILARA İLHAM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar da “Serpin Hanım ülkemizin eğitimli ilk eczacı kadınlarından hem harika bir anne hem de hâlâ işinin başında örnek bir iş insanı, bu ödülü ona takdim etmekten onur duyuyorum.” dedi.

Tanpınar, eczacı Serpin Onay’ın gerek iş hayatındaki gerekse iş hayatına yeni katılacak kişilere önemli bir örnek teşkil ettiğine inandığını söyleyerek, “Kendisini gönülden tebrik ediyorum ve başarı hikayesinin başka başarılara ilham olmasını temenni ediyorum.” dedi.