  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Eczacıbaşı çalışanlarının öldüğü helikopter kazasından bir trajedi daha çıktı

» »
İtalya'nın Toskana bölgesinden Treviso'ya hareket ettiği sırada dağlık bir alana düşen ve Eczacıbaşı'nda görevli dört Türk vatandaşı ile birlikte 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında bir trajedi daha ortaya çıktı.
Eczacıbaşı çalışanlarının öldüğü helikopter kazasından bir trajedi daha çıktı

İtalya'da 9 Haziran’da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından kaybolan helikopteri arama çalışmalarından acı haber önceki gün geldi.

Uçakta yaşamını yitiren iş insanları ülkeyi yasa boğdu.

Helikopterde, kağıt teknolojileri fuarına katılan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri firmasında çalışan dört Türk iş insanı da dahil olmak üzere yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Lübnanlı iş insanı Tarık Tayyah’ti… Arap medyası Tayyah’ın da trajik bir geçmişi olduğunu ve iki yıl önce bir faciada eşini kaybettiğini ortaya çıkardı.

Arap medyası, helikopter kazasında yaşamını yitiren Lübnanlı iş insanının ve ailesinin yaşadığı trajediyi yazdı.

İtalya’da bulunan Tayyah’ın eşi mücevher tasarımcısı Hala Tayyah’ın iki yıl önce 4 Ağustos 2020’de Beyrut limanındaki patlamada yaşamını yitirdiğini yazan Arap medyası, bu bilgiyi paylaştı. Ülkenin ünlü mücevher tasarımcılarından biri olan Hala Tayyah ve Tarık Tayyah’ın kızları Tamara Tayyah, Beyrut’taki patlamadan sonra ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a annesinin tasarladığı bir mücevheri takdim etmişti.

Tayyah’ın yakınları, “Helikopterin bulunacağına inanıyorduk fakat çok yıkıcı oldu. Tarık çok neşeli biriydi. Ailesi Hala’nın vefatını halen kaldıramamıştı ve bu bir trajedi oldu” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika Kralı: Geçmişteki sömürge rejimi için derin pişmanlıklar içindeyim09 Haziran 2022 Perşembe 17:45
  • Yunanistan göçmenlere karşı harekete geçti: Türkiye planları ortaya çıktı08 Haziran 2022 Çarşamba 20:41
  • Yüzlerce uçuş iptal edildi08 Haziran 2022 Çarşamba 17:44
  • Kremlin: Türkiye’deki NATO tatbikatını yakından izleyeceğiz07 Haziran 2022 Salı 20:58
  • İtalya polisinden uyuşturucu baskını07 Haziran 2022 Salı 18:49
  • İsrail'de işgal yasasını meclisten geçiremeyen hükümetin düşmesi gündemde07 Haziran 2022 Salı 10:26
  • Türkiye-Yunanistan gerilimi: Bütün senaryolar masada06 Haziran 2022 Pazartesi 15:57
  • Fransız siyasetçiye yumurtalı saldırı04 Haziran 2022 Cumartesi 18:00
  • Estonya’da siyasi deprem: Hükümet çöktü04 Haziran 2022 Cumartesi 16:23
  • Sologami: Hintli kadının kendiyle evlenmek istemesi tartışma yarattı04 Haziran 2022 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti