Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: 2022 sağlıkta çöküş yılı

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, KDV’nin ilaçta sıfırlanması için hükümete baskı yaptıklarını, rafta ilaç kalmadığını ifade etti.

Rafta ilaç kalmadığını, KKTC’nin ilaç konusunda bile dışa bağımlı olduğunu söyleyen Öksüz, “Kendi sağlığımız için kendi ülkemize değil, başka ülkeye bağımlıysak bağımsızlık soru işaretidir” dedi.

Türkiye’nin kendi ürettiği ya da yabancı sermayenin Türkiye’nin ürettiği ilaçları koruyabilmek için sağlıkta Euro bazını belirlediğini kaydetti. Geçen sene 1 Euro’nun karşılığının 4.57 TL olduğunu belirten Öksüz, bunun nedeninin ise yurt dışı pazarından Türkiye’ye firmaların gelememesi için yapıldığını kaydetti.

12 TL’LİK FARK

Mevcut güncel paranın değerinin 4’te 1 oranına çekildiğini yurt dışından herhangi bir firmanın gelip de rekabet yaratmaması için bunun yapıldığını, aradaki 12 TL’lik farkı sübvanseye etmek için ya ilaca zam, ya ilaç üretimi azaltma ya da fabrika kapatma olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’DE ZAM YAPILMADIĞI İÇİN İLAÇ ÜRETİMİ AZALDI”

Türkiye’de ilaca zam yapılmadığı için ilaç üretiminin azaldığını ve bunun Türkiye’deki firmaların ilk olarak iç piyasaya ilaç verildiğini dile getiren Öksüz, iç pazara da az miktarda ilaç verildiğini, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın ise ilaçlara ihracat yasağı koyduğunu belirtti.

“BİN ADET AĞRI KESİCİ SİPARİŞ EDİLİRSE, 20 ADET GÖNDERİLİYOR”

Bin adet ağrı kesici sipariş edilirse 20 adet gönderildiğini belirten Öksüz, son 3-4 aydır bunların yaşandığını kaydetti.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANMADI, BIÇAK KEMİĞİ KESMEYE BAŞLADI”

“Bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği kesmeye başladı” diyen Öksüz, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını, cebinde parası olan yurttaşın bile ilacını alamadığını ifade etti.

37.43’lük zammın, Türkiye’de 5 gün sonra yansıyacağını Kıbrıs’ın kuzeyinde de bu zammın yansıyacağını ifade etti.

GRİP AŞISI YOK

Öksüz, Kıbrıs’ın güneyinde ve Türkiye’de grip aşısı olduğunu ama KKTC’de bulunmadığını, Güneyde grip aşısı üretildiğini, Türkiye’nin ise bunu aldığını kaydetti. Öksüz, ilaç üretimi yapamadığımızı ve bu yılın sağlıkta çöküş olduğunu ifade etti.

“SAĞLIK ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPILAMAZ”

Yeni seçilen Milletvekillerine mesaj veren Öksüz, insan sağlığı üzerinden politika yapılamayacağını belirtti.

Toplum faydasına birlik olarak yardımlar yaptıklarını söyleyen Öksüz, Sağlık Bakanlığı’nın samimi şekilde birlik ile çalışması gerektiğini belirtti.