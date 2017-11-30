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Eczacılar Birliği: “Bireyler isim belirtmeden HIV testi yaptırabilir”

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Eczacılar Birliği: “Bireyler isim belirtmeden HIV testi yaptırabilir”
Eczacılar Birliği, ülkemizde AIDS hastalığıyla mücadele ile ilgili sağlık bakanlığının yürüttüğü herhangi bir eylem planı olmadığına işaret ederek, konuyla ilgili bakanlığın bir an önce çalışma başlatarak toplumsal bilinç yaratması gerektiğini belirtti.

Birlik, ülkemizde AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün tespitinin kan yoluyla özel ve devlet laboratuarlarında yapılabildiğini ve bireylerin isim belirtmeden HIV testi yaptırmasının mümkün olduğunu vurguladı.
Birlik, “SAĞLIK DERSİ”nin eğitim bakanlığı tarafından müfredata eklenmesi gerektiğini yineledi.  
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle açıklama yaptı. Birlik Başkanı Süay Sevinç yaptığı açıklamada, HIV virüsünün neden olduğu AİDS hastalığının günümüzün vebası olarak adlandırıldığını kaydetti.

Uluslararası HIV ve AIDS organizasyonu AVERT’in verilerine göre 2016 yılı itibariyle Dünya’da 36,7 milyon AIDS hastası olduğunu belirten Sevinç, bu sayının yüzde 30’nun hastalığın durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını da hatırlattı.

Sevinç, ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına kayıtlı AİDS hasta sayısının 54 olduğunu ve bu sayının haricinde kayıt dışı olan hastalar da bulunduğunu söyledi.
AIDS hastalığının cinsel ve kan yoluyla bulaşabildiğini, Kan yoluyla bulaşma oranı cinsel yolla bulaşma oranından fazla olduğunu ve özellikle korunmasız cinsel ilişki yaşayan bireylerde, çok eşlilik durumunda riskin daha da fazla olduğunu anlatan Sevinç, “Korunmasız homoseksüel ilişkilerde, heteroseksüel ilişkilere oranla risk daha fazladır. Uyuşturucu kullanan bireylerde ortak enjektör kullanımı yine bu hastalığa yakalanma riskini arttırmaktadır” dedi.
Sevinç, AIDS hastalığının tokalaşmak, aynı çatal bıçağı kullanmak, ağızda bir yara yoksa öpüşmek, sarılmak, aynı su bardağını kullanmak gibi yollarla bulaşmadığına işaret ederek, son yıllarda yapılan çalışmalarda AIDS hastası annenin gebelik durumunda bebeğe bulaştırmadan doğumun mümkün olduğunu belirtti.
AIDS hastalığının tanımlanması için riskli olan cinsel veya kan temasından minimum 3 ile 6 ay geçmesi gerektiğini, her hastada aynı belirtilerin oluşmadığını, birlikte temastan yaklaşık 10 gün sonra hafif grip benzeri tablo görülebildiğini ifade eden Sevinç, KKTC’de özel üniversitelerin fazla olmasından dolayı farklı ülkelerden gelen öğrencilerin AIDS hastalığı riskini arttırdığını söyledi.
Sevinç, “Dünya’da AIDS hastalığının tam iyileşme ile tedavisi mümkün değildir. Ancak sağlıkta gelinen noktada medikal tedavi ile hastalığın ilerlemesinin durdurulması ile hastalar uzun yıllar hayatlarına devam edebilmektedir” dedi.

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