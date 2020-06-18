Eczacılar Birliği eylemi tamamlandı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eylemi sona erdi.

Meclis önünde yer alan eylemde, eczacılar, yanlarına gelen Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye taleplerini iletti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, görüşmelerden sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, yasa değişikliğiyle ilgili taleplerini ilettiklerini ve bugünkü eylemi tamamladıklarını ifade etti. Öksüz, en erken zamanda yasa değişikliğinin Bakanlar Kurulu ve Meclis’e sevk edilmesinin takipçisi olacaklarını söyledi.

“Meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda” Meclis’e iletilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapan eczacılar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bazı milletvekilleriyle de görüşüp, taleplerini anlattı.