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Eczacılar Birliği, İskele’de Yaşanan Şiddet Olayını Kınadı

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, İskele bölgesinde bir eczacının nöbeti sırasında fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirterek, kınadı.
Eczacılar Birliği, İskele’de Yaşanan Şiddet Olayını Kınadı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, İskele bölgesinde bir eczacının nöbeti sırasında fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirterek, kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, başta pandemi dönemi olmak üzere, toplumun en yakın sağlık danışmanları eczacılara gerek nöbette, gerekse mesai saatlerinde asla kabul etmediğimiz ve her zaman en sert cevabı verdikleri şiddet olayının bir kez daha karşılarına çıktığına işaret edildi.

Açıklamada, “Hafta içi nöbeti esnasında bir vatandaşımız tarafından İskele bölgesindeki kadın eczacımız önce telefonda, ardından eczanesinde fiziksel ve sözlü şiddete uygulanmış, eczanenin yanında bulunan restaurant çalışanlarının araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuştur” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Başta nöbet hizmetleri olmak üzere, mesai saatleri içerisinde ve eczanelerin kapalı olduğu saatler de dahil eczacıların yaşadığı sözlü ve fiziksel şiddetin boyutu, yeşil reçeteye tabi ilaçlara erişim için eczane soygunları ve de tehditler son zamanlarda artmış durumdadır. Geçmiş dönemlerde gerek bağlı olduğumuz Sağlık Bakanlığı gerekse de Polis Genel Merkezi’ne bu tarz olaylar ile ilgili şikâyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletmemize rağmen, bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerdeki nöbetçi eczanelerimiz özel güvenlik görevlisi arkadaşlar ile nöbet tutmaya başlamak zorunda kalmıştır. Büyüdüğümüz ülkenin özüne, kültürüne ve geçmişine baktığımızda ise geldiğimiz bu nokta bizleri ciddi anlamda derinden üzmektedir. Son olarak, özellikle nöbet bölgelerinde hekim hizmeti olsun veyahut olmasın. Eczacılar olarak vatandaşın ilaca erişimini, acil sağlık hizmetini ve de ilaç danışmanlığını 1952 yılından beridir sorgusuz sualsiz yürüten meslek örgütü olarak, şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu bildirir, bu tarz konuların sonuna takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz”

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