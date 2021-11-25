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Eczacılar Birliği, Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesinde Arzu Edilen Noktaya Gelinmemesinden Rahatsız

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Eczacılar Birliği, Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesinde Arzu Edilen Noktaya Gelinmemesinden Rahatsız
Eczacılar Birliği, Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesinde Arzu Edilen Noktaya Gelinmemesinden Rahatsız

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksü, kadına yönelik şiddeti engellemede istenilen noktaya henüz gelinemediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajında “Ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddete karşı mücadele her geçen gün somut yönde artmış olmasına rağmen, henüz daha şiddeti engelleme noktasında istenilen sonuçlara erişilememiştir” dedi. 

Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası standartlarda, yılda 30 kadına barınma sunan, 100'ün üzerinde kişiye dış destek sağlayan LTB Kadın Sığına Evi’in önemine değinen Öksüz, 12 kişisel odaya sahip tüm şiddet mağduru kadınlarla beraberindeki çocuklara ücretsiz hizmet sunan bakımevinin örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Girişimci Kadın Eczacılar Topluluğunu hayata geçirme kararı aldıklarını da açıklayan Öksüz böylece toplumsal hassasiyetler konusunda da daha güçlü ses çıkarabileceklerini ifade etti.

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