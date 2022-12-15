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Eczacılar Birliği, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile görüştü

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Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç tedariki konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştüklerini belirterek, somut adımların atıldığını açıkladı.
Eczacılar Birliği, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile görüştü

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Birlik Başkanı Öksüz, “Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından, ülkemizde yaşanan ilaç yokluğu ve ecza depolarımızın Türkiye’den ilaç ithalatında yaşadığı sıkıntıları dile getirdiğimiz basın bildirisi akabinde KKTC Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından durumun gerçekleri yansıtmadığı konusunda talihsiz bir açıklama paylaşıldı” dedi.

Öksüz, “KKTC’de faaliyet gösteren ecza depolarıyla yaklaşık olarak bir haftadır gerçekleştirdiğimiz istişarelerde, ecza depolarımızın hem sipariş ekranlarının hem de 2023 yılı için ilaç ithalatları için yapılması gereken izin başvuru ekranlarının iletişimde oldukları ecza depoları tarafından kapalı olduğu tarafımıza iletilmiştir” ifadelerini kullandı.

“SOMUT ADIMLAR ATILDI”

KTEB olarak halk sağlığı için hayati önem taşıyan bu konuda, ülke sağlık politikalarını belirleyen İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Öksüz, “Beklenen sonucun alınamamasının ardından inisiyatif alarak sorunu Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Metin Feyzioğlu’na bugün itibarıyla taşıyarak ve ortak çözüm yolu üreterek somut adımların atıldığını bildirmek isteriz” açıklamasını yaptı.

“YAŞANAN SIKINTILARIN KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI”

Öksüz, açıklamasında şöyle devam etti:

“Sn. Metin Feyzioğlu ile KTEB ve ecza depoları yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözülmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını kamuoyuna iletiriz.

KTEB olarak halk sağlığını korumak amacı ile sorunların çözümünde somut adımlar atarak gereken tüm gayreti göstermekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Metin Feyzioğlu ve yetkililer ile sürekli istişare halinde olacağımızı, sektörümüzde yaşanan sıkıntılarımızın yakın takipçisi olduğumuzu ve gelişmeleri şeffaflıkla tüm halkımızla paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

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