Eczacılar Birliği’nden SSD Müdürü Tahir Serhat’ın açıklamalarına tepki: Artık yeter!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat’ın açıklamasına tepki gösterildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Serhat’ın yaptığı ve bir itibar suikastine dönüşen, mesnetsiz iddialarla dolu açıklamalar gerçekleri yansıtmamakta, aynı zamanda tüm eczacıları ve camiamızı toplum nezdinde hedef göstermektedir” denildi.

“Bu açıklama, kendini, polisin ve yargının yerine koyan, hatta üstünde gören, daha yargılama gerçekleşmeden eczacıların cezasını kesen ve yetki sınırlarının farkında olmayan bir anlayışın eseridir” ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Doğrunun ve yanlışın birbirine karıştığı, sistemsizliğin cezasının Eczacıların ve Hekimlerin sırtına yüklenmeye çalışıldığı, kişilerin masumiyet karinesinin ayaklar altına alındığı, yargısız infaza dönüşen bu süreçte, mesleğimize yapılan adeta saldırı niteliğindeki bu talihsiz açıklamaları tüm eczacılık camiası olarak şiddetle kınıyoruz!”