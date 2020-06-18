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Eczacılar meclis önünde eylemde

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Eczacılar meclis önünde eylemde
Eczacılar meclis önünde eylemde

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, meslek yasalarının tadiliyle ilgili tasarının verilen sözler doğrultusunda Meclis’e iletilmediği  gerekçesiyle  Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

Eylemde tüm üye eczacılarının oybirliği ile kabul edilen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Meslek Tadil Yasası’nın Birliğin özerk  yapısının  ve özel eczane eczacılarının tek güvencesi olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Bu meslek tadil yasası Kasım 2019 döneminden beridir KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından halen daha ötelenmekte ve gerekli hassasiyet gösterilmemektedir” denildi. Yasanın tadil edilmemesi durumunda süresiz eylemin gündeme geleceği kaydedildi
 

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