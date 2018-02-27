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Eczacılar sorunlarını Çalışma Bakanı Çeler’e aktardı

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Eczacılar sorunlarını Çalışma Bakanı Çeler’e aktardı
Eczacılar sorunlarını Çalışma Bakanı Çeler’e aktardı

ÇELER: “KAMUYA ECZACI İSTİHDAMINDA BULUNMAK İÇİN HAREKET GEÇTİK. ECZACILIK ALANINDA OTOMASYONA GEÇİLMESİ İÇİN DE GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kamuya eczacı istihdamında bulunmak için bakanlık olarak hareket geçtiklerini açıklayarak, eczacılık alanında otomasyona geçilmesi için de gereken adımları atacaklarını belirtti.

Çeler, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek hem sektörün sorunlarını görüştü hem de bu konuda atacakları adımları açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Süzal, kabulde söz alarak eczacıların sosyal sigorta alacakları konusunda yaşadığı sıkıntıları Bakan Çeler’e aktardı.
Süzal,  eczacılara yapılan ödemeleri de içine alan ve günün koşullarına uygun olan bir otomasyon sistemi yaratılmasının şart olduğunu vurguladı.
Bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Süzal, otomasyonla birçok sorunun  çözüleceğini reçetelerin ve sigorta kartlarının kendilerine ulaşmasında yaşanan sıkıntıların  da ortadan kalkacağını söyledi.
Süzal, devletteki eczacı personel sıkıntısının da önemli bir eksiklik olduğunu, işlemlerin bu nedenle de geciktiğini dile getirdi.
ÇELER: “ECZACI İSTİHDAMI İÇİN HAREKET GEÇTİK. BU ALANDA OTOMASYONA GEÇİLMESİ İÇİN DE GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, eczacılık alanında otomasyona geçilmesi ve geriye dönük ödemelerin yapılabilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.
Eczacı istihdamı için bakanlık olarak hareket geçtiklerini de açıklayan Çeler, otomasyon sistemine geçilmesi için de gereken adımları atacaklarını yineledi.
Çeler, eczacılarla diyalog ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. 
 

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