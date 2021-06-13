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Eczacılar yeni yönetimini seçti

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağanüstü Genel Kurulu 12 Mayıs Cumartesi Günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Eczacılar yeni yönetimini seçti

Gerçekleşen kurula yüksek katılım gösteren eczacılar,  Ecz. Zakire Kaleli’nin divan başkanlığına, Ecz. Ülker Pozan Cihangir’in ve Ecz.Mehmet Yazman’ın divan sekreterliğine seçilmesi ile genel kurulun açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren başkan Dr.Ecz.Umut Öksüz’ün ardından ,  Ecz.Bahar Güzer’in faaliyet rapor sunumu , Ecz. Safiye Çağansel’in mali rapor sunumları sonrasında raporların onaylanması ile seçime geçildi.

Gerçekleşen seçimde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği başkanlığına tekrardan Dr.Ecz. Umut Öksüz seçildi.

 

Yönetim kurulu;

Başkan Dr.Ecz. Umut Öksüz

Genel Sekreter Ecz. Bahar Güzer

Veznedar Ecz. Halit Kavçın

Faal Üye Ecz. Safiye Çağansel

Faal Üye Ecz. Zakire Kaleli

Yedek Üye Ecz. Mustafa Faruk

Yedek Üye Ecz. Zerin Volkan Candemir

 

Onur Kurulu;

Ecz. Süay Sevinç

Ecz. Demet İlerici

Ecz. Ayberk Gürsoy

Ecz. Sevcan Güvenir

Ecz. Duygu Adahan

Ecz. Mehmet Yazman 

Ecz. İlgen Görgüner

 

Denetleme Kurulu;

Dr. Ecz. Ahmet Kunter

Dr. Ecz. Mustafa Gürman

Ecz. Arzum Davulcu

Ecz. Melis Uzun

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