Eczacılar yeni yönetimini seçti

Gerçekleşen kurula yüksek katılım gösteren eczacılar, Ecz. Zakire Kaleli’nin divan başkanlığına, Ecz. Ülker Pozan Cihangir’in ve Ecz.Mehmet Yazman’ın divan sekreterliğine seçilmesi ile genel kurulun açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren başkan Dr.Ecz.Umut Öksüz’ün ardından , Ecz.Bahar Güzer’in faaliyet rapor sunumu , Ecz. Safiye Çağansel’in mali rapor sunumları sonrasında raporların onaylanması ile seçime geçildi.
Gerçekleşen seçimde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği başkanlığına tekrardan Dr.Ecz. Umut Öksüz seçildi.
Yönetim kurulu;
Başkan Dr.Ecz. Umut Öksüz
Genel Sekreter Ecz. Bahar Güzer
Veznedar Ecz. Halit Kavçın
Faal Üye Ecz. Safiye Çağansel
Faal Üye Ecz. Zakire Kaleli
Yedek Üye Ecz. Mustafa Faruk
Yedek Üye Ecz. Zerin Volkan Candemir
Onur Kurulu;
Ecz. Süay Sevinç
Ecz. Demet İlerici
Ecz. Ayberk Gürsoy
Ecz. Sevcan Güvenir
Ecz. Duygu Adahan
Ecz. Mehmet Yazman
Ecz. İlgen Görgüner
Denetleme Kurulu;
Dr. Ecz. Ahmet Kunter
Dr. Ecz. Mustafa Gürman
Ecz. Arzum Davulcu
Ecz. Melis Uzun
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