Sosyal Sigortalar Dairesi’nin E-Reçete Sistemi ve Eczacılara Yönelik Uygulamaları Hakkında Eczacılardan Tepki: "Vatandaş Mağdur Ediliyor!"

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin E-Reçete Sistemi ve Eczacılara Yönelik Uygulamaları Hakkında Eczacılardan Tepki: "Vatandaş Mağdur Ediliyor!"

Son dönemde Sosyal Sigortalar Dairesi’nin eczacılık sektörüne yönelik aldığı kararlar ve uygulamaları, sektörde ciddi endişelere ve mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor. Eczacılar, kamu sağlığını koruma adına kesintisiz hizmet sunma kararlılığı içinde olsalar da, son gelişmelerin halk sağlığı ve eczacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden endişeliler.

E-Reçete Sistemi Bekleniyor: "Sürdürülebilir Bir Çözüm Şart!"

Eczacılar Birliği, uzun süredir Sosyal Sigortalar Dairesi'ne sürdürülebilir bir e-reçete sisteminin devreye alınması çağrısında bulunuyor. E-reçete sistemi ile reçete hatalarının en aza indirgenebileceği, denetim ve takip süreçlerinin daha etkin işleyebileceği belirtilirken, bu sistemin halen hayata geçirilmemiş olması eczacıların çözüm beklentisini artırmış durumda.

Birlik yetkilileri, "E-reçete sisteminin bir an önce devreye alınması gerektiğini defalarca belirttik; ancak bir ilerleme kaydedilmedi," diyerek mevcut sistemin, vatandaşların güvenli sağlık hizmetine erişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Takip ve Denetim Eksiklikleri: "12 Kez Revize Edilen Sözleşme Yine de Yetersiz!"

Sosyal Sigortalar Dairesi'nin denetim ve takip süreçlerindeki eksikliklerin de sürdüğüne dikkat çeken eczacılar, dairenin vaat ettiği ilaç ödemeleri ve eczanelere ödenecek reçete bedellerinin sürekli ertelenmesi nedeniyle sektörün belirsizlik içinde kaldığını ifade ediyor. Eczacılar Birliği, bu konuda kalıcı çözümler için ısrarcı olduklarını belirtti.

"1 Aralık Uygulaması, Halk Sağlığını Tehdit Ediyor!"

Türkiye’de ilaç fiyatlarına gelen zamların ardından, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin 1 Aralık itibarıyla sözleşmesi olmayan eczanelerden fatura ve makbuz kabul etmeyeceğini duyurması da eczacıların tepkisini çekti. Bu uygulamanın halk sağlığını hiçe sayan bir yaklaşım olduğunu ifade eden birlik, salgınların arttığı bir dönemde vatandaşın ilaç erişiminin kısıtlanmasını eleştirdi.

Eczanelerin Fatura ve Makbuzlarının Kabul Edilmemesi: "Vatandaş Mağdur Oluyor!"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, diğer kurumlardan gelen veya yurt dışından beyan edilen fatura ve makbuzlar kabul edilirken, ülke içindeki eczanelerden alınan vergi dairesi mühürlü fatura ve makbuzların işleme alınmamasını eleştirerek, bu uygulamanın hem eczacıları hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Birlik, "Sözleşmesiz hekimlerin reçeteleri işleme alınabiliyorsa, sözleşmesiz eczanelerin de resmi fatura ve makbuzlarının kabul edilmesi gerekir," dedi.

"Eczacılar Günah Keçisi Yapılmamalı!"

Görev bilinciyle hizmet vermeye devam eden eczacılar, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin eczacılara yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Birlik, bu tutumun halk sağlığına zarar verdiğini belirterek, dairenin çözüm odaklı adımlar atmaya davet etti.

Sonuç Olarak: "Vatandaşın Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, halkın sağlık hakkını savunma kararlılığında olduklarını ve sürdürülebilir, şeffaf bir sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin vatandaşın mağduriyetini önlemek adına eczacıların sesine kulak vermesi ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.