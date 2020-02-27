Eczacılık ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket

1. 26.02.2020 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Turunçlu yol kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonrasında, Y.D.A.(E-20)’nın KKTC’ye ithali yasak olan yeşil reçeteye tabi 80 adet Rohypnol marka hapları kullanımında bulunan araç içerisinden alıp yol kenarına attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde, Girne’de M.N.(E-40)’nin, ileride oluşabilecek herhangi bir hastalığı önleyeceği gerekçesi ile tedavi amaçlı olarak çeşitli markalardaki ilaçları bir kadın şahsa verip karşılığında 7.000 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.