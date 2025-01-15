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Eczacının imzasını sahteleyip yasaklanan botoks ilacı getirdi!

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Lefkoşa'da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi sahte Evrağı Tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan H.G mahkemeye çıkarıldı.
Eczacının imzasını sahteleyip yasaklanan botoks ilacı getirdi!

Polis memuru Kemal Sekizler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.06.2023 tarihinde adli şubeye gelen Lefkoşa'da sakin eczacı İ.G.A.’nın verdiği bilgide , Lefkoşa'da İlaç ve Eczacılık Dairesine giden kimliği meçhul şahısların kendisinin işletmekte olduğu İlgen Eczanesi isimli eczanesi adına belge hazırlayıp ülkeye girişi yasak olan Exguiller (Botoks ilacı) isimli ilacın girişi için evrak hazırlayıp kendisinin bilgisi olmadan imzasının atıldığını belirtip konunun polis tarafından araştırılmasını istediğini açıkladı.

Polis,  yapılan soruşturma ve alınan ifadeler sonucu gümrük komisyoncusu olarak çalışan zanlının, İlaç ve Eczacılık Dairesine ön izin için başvurularda bulunduğunun  tespit edildiğini söyledi.

Polis,, zanlının tespit edilerek el yazı ve imza örneklerinin temin edilerek ve bahse konu ön izin belgesinin aslı ile birlikte incelenmesi amacı ile PGM Belge İnceleme Uzmanlığına gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru, 09.01.2024 tarihinde belge inceleme uzmanı tarafından incelenen el yazı ve imza örnekleri ile ilgili hazırlamış olduğu rapor neticesinde bahse konu ön izin belgesi üzerindeki imzanın zanlıya ait olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek,  teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet,  zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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