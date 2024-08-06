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Eczacıya cinsel tacizde bulundu... "Kendime hakim olamadım"

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Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 72 yaşındaki zanlı Y.Ö yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eczacıya cinsel tacizde bulundu... "Kendime hakim olamadım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlı Y.Ö'nün Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek 'bu ilaçlar işe yaramıyor, bana sen yardımcı olabilin, kalkmıyor' diyerek cinsel Tacizde bulunduktan sonra genç kadının saclarını okşayıp elleri ile kafasından tutup her iki yanağından öperek kendisini elleri ile engellemeye çalışan adı edilenin sağ elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma maksatlı huzurda bulunduğu bir sırada "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını söyledi. Polis, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, olayın toplumda infial yarattığını söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.

 

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