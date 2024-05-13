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Eczaneler 'yaz dönemi' çalışma saatine geçti

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KTEB, eczanelerin bugünden 15 Eylül’e kadar devam edecek olan yaz dönemi mesai saatlerini duyurdu.
Eczaneler 'yaz dönemi' çalışma saatine geçti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczanelerin bugün itibariyle başlayıp 15 Eylül’e kadar devam edecek olan “yaz dönemi mesai saatleri“ni paylaştı.

BÖLGE BÖLGE YAZ DÖNEMİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

14 Eylül 2023 tarihli, 187 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13 Mayıs 2024–15 Eylül 2024 dönemi Lefkoşa, Mağusa, Girne,Güzelyurt, Lefke, Karpaz, Mesarya ve İskele bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri şöyle;

LEFKOŞA, MAĞUSA, GİRNE, GÜZELYURT

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 17:30 (Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Cuma)açık olacakt.

Perşembe : 08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08:00 – 13:30 açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: 08:00 – 00:00 saatlerinde hizmet verecek.

MESARYA

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 19:00 (Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Cuma ) açık olacak.

Perşembe: 08.00 -13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08:00 – 13:30 açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: Perşembe ve Cumartesi: 13:30 – 19:00 saatlerinde hizmet verecek.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08:00 – 19:00 saatlerinde hizmet verecek.

KARPAZ

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 20:00 açık olacak.

Cumartesi: 08:00 – 16:00 açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet verecek.

LEFKE

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 17:30 (Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Cuma) açık olacak.

Perşembe :08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08:00 – 13:30 olacak.

Nöbetçi Eczaneler: 08:00 – 22:00 saatlerinde açık olacaktır. 22:00 – 00:00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır. Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08:00 – 22:00 saatlerinde açık olacaktır. 22:00 – 00:00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacak.

İSKELE

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 17:30 (Pazartesi -Salı- Çarşamba ve Cuma) açık olacak

Perşembe: 08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08:00 – 13:30 açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: Hafta İçi: 08:00 – 22:00 saatlerinde açık olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08:00 – 22:00 saatlerinde açık olacak.

Nöbet bölgesinde olmayan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri;

13 Mayıs 2024 tarihinden – 15 Eylül 2024 tarihine kadar çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 – 19:00 olacak.

Cumartesi: 08:00 – 16:00 olacak

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise eczanelerin kapalı olacağı da bildirildi.

 

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