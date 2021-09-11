Eczanelerde Pazartesiden itibaren kış dönemi çalışma saatleri başlıyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin açıklamasına ve Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre eczanelerde kış mesaisi 15 Mayıs 2022’ye kadar sürecek ve hafta içi 08.00 ile 17.30 arasında, cumartesileri de 08.00-13.30 saatleri arasında hizmet verilecek. Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri ve nöbet listelerine göre 13 Eylül’den itibaren 15 Mayıs 2022’ye kadar Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde bulunan eczaneler, hafta içi 08.00-17.30 saatleri arasında, Cumartesileri de 08.00-13.30 arasında açık olacak.

Eczanelerin hafta içi kapalı olacağı saatlerde, cumartesi günleri 13.30 sonrasında ve Pazar ile resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık bulundurulacak.

Kırsal kesimdeki eczanelerde farklı çalışma saatleri uygulanacak.