Eczanelerden para tahsil etti!

Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Murat Tutuş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan huzurunuzda bulunan zanlı Murat Tutuş'un 11.12.2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis 09.11.2020 - 09.12.2020 tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne'de sakin Can Kut'un yapmakta olduğu KUT Ecza Deposu isimli işyerinde tahsildar olarak çalışmakta olan zanlı Murat Tutuş'un Girne'de faaliyet Gösteren Özenir Eczanesi isimli iş yerinden 09.11.2020 tarihinde 01437 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş

olduğu 1079.51 TL, Emin Eczanesi isimli iş yerinden 14.11.2020 tarihinde

01438 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu 2160.81 TL, yine Emin

Eczanesi isimli iş yerinden 19.11.2020 tarihinde 01532 nolu makbuz ile nakit

olarak tahsil etmiş olduğu 1737.83 TL, İpek YÖNEY Eczanesi isimli iş yerinden

24.11.2020 tarihinde 01533 nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu

9266.35 TL, Mucizem Eczanesi isimli iş yerinden 04.12.2020 tarihinde 01439

nolu makbuz ile nakit olarak tahsil etmiş olduğu 4960 TL ve yine Emin

Eczanesi isimli iş yerinden 09.12.2020 tarihinde 01443 nolu makbuz ile nakit

olarak tahsil etmiş olduğu 3086.07 TL olmak üzere toplamda 22290.57 TL

parayı teslim aldıktan sonra şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine zanlı Murat TUTUŞ'un Girne Kaza Mahkemesin'den temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını be bazI izahatlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Haluk Ceylan zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca fatura makbuzların inceleneceğini belirterek yeni başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.