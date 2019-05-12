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Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

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Eczanelerde Yaz Dönemi nedeniyle pazartesinden itibaren çalışma saatleri değişiyor.
Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczanelerde Yaz Dönemi nedeniyle pazartesinden itibaren çalışma saatleri değişiyor.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele bölgesindeki eczanelerin yaz döneminde açılış kapanış saatleri şöyle:

“13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında Eczaneler, hafta içi günlerde 08.00-13.00 ve 15.00 – 19.00, Cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler gece 02.00’ye kadar açık olacak.(Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa) Eczaneleri için geçerli. Güzelyurt Bölgesinde Nöbetçi Eczane ise gece 01.00’e kadar açık olacak.

13.30’dan itibaren Cumartesi, Pazar, Resmi Tatil ve Bayram günlerinde tam gün olarak nöbetçi eczaneler açık olacak.”

İskele bölgesinde bulunan Nöbetçi Eczaneler ise; hafta içi 08.00- 21.00, Cumartesi 08.00 – 18.00, Pazar 09.00 -12.00 saatleri arasında açık olacak.

Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan Eczanelerin Çalışma saatleri de hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi 08.00 -16.00 saatleri arasında olacak. Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise çalışma saatleri 10.00 -16.00 olacak.

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