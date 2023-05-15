Eczanelerin yaz çalışma saatleri belli oldu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olacak yeni yaz çalışma saatleri 17 Eylül’e kadar devam edecek.

Yeni düzenlemeye göre, Lefkoşa, Mağusa, Girne-Lapta-Alsancak-Karşıyaka, Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczaneler, hafta İçi 08.00-17.30, Perşembe 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacak), Cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak.

Nöbetçi eczaneler ise, 08.00- 00.00 saatlerinde hizmet verecek, On-call hizmeti verilmeyecek.

MESARYA

Mesarya bölgesinde bulunan eczaneler ise hafta içi 08.00-19.00, Cumartesi: 08.00- 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler ise, Cumartesi 13.30-19.00 saatlerinde, Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise 08.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

KARPAZ

Karpaz bölgesinde bulunan eczaneler, hafta içi 08.00-20.00, Cumartesi 08.00-16.00 saatlerinde, Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise sadece nöbetçi eczane 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

LEFKE

Lefke bölgesinde bulunan eczaneler, hafta içi 08.00-17.30, Perşembe 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacak), nöbetçi eczaneler de, 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek. On-call hizmeti verilmeyecek.

Nöbet bölgesinde olmayan eczaneler ise, hafta içi 08.00-19.00, Cumartesi 08.00-16.00 açık olacak. Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.