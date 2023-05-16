Eczanelerin yaz çalışma saatleri belli oldu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bugünden itibaren geçerli olacak yeni yaz çalışma saatlerini açıkladı.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Eylül’e kadar geçerli olan eczane çalışma saatleri şöyle:
"1-LEFKOŞA, MAĞUSA, GİRNE-LAPTA-ALSANCAK-KARŞIYAKA, GÜZELYURT BÖLGELERİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta İçi: 08.00- 17.30 (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri)
Perşembe: 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi: 08.00- 13.30
Nöbetçi eczaneler: 08.00- 00.00 saatlerinde hizmet verecektir. On-call hizmeti verilmeyecektir.
2-MESARYA BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta İçi: 08.00 – 19.00
Cumartesi: 08.00- 13.30
Nöbetçi eczaneler: Cumartesi: 13.30- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.
Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.
3- KARPAZ BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta İçi: 08.00- 20.00
Cumartesi: 08.00- 16.00
Nöbetçi eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecektir.
4- LEFKE BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)
Perşembe: 08.00- 13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi;08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecektir.
Nöbetçi eczaneler: Perşembe ve Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.
Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.
5- NÖBET BÖLGESİNDE OLMAYAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta İçi: 08.00- 19.00
Cumartesi: 08.00- 16.00
Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde kapalı olacaklardır.
6- İSKELE BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;
Hafta içi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)
Perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)
Cumartesi: 08.00 - 13.30
Nöbetçi eczaneler: Hafta İçi: 08.00 -22.00 saatlerinde açık olacaktır.
Perşembe -Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacak.
Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.”
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