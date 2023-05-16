  • BIST 4.486,77
  • Altın 1272.257
  • Dolar 19.7011
  • Euro 21.4645
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Eczanelerin yaz çalışma saatleri belli oldu

» »
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczane yaz çalışma saatlerini yayımladı.
Eczanelerin yaz çalışma saatleri belli oldu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bugünden itibaren geçerli olacak yeni yaz çalışma saatlerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Eylül’e kadar geçerli olan eczane çalışma saatleri şöyle:

"1-LEFKOŞA, MAĞUSA, GİRNE-LAPTA-ALSANCAK-KARŞIYAKA, GÜZELYURT BÖLGELERİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta İçi: 08.00- 17.30 (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00-13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: 08.00- 00.00 saatlerinde hizmet verecektir. On-call hizmeti verilmeyecektir.

2-MESARYA BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta İçi: 08.00 – 19.00

Cumartesi: 08.00- 13.30

Nöbetçi eczaneler: Cumartesi: 13.30- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00- 19.00 saatlerinde hizmet verecektir.

3- KARPAZ BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta İçi: 08.00- 20.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Nöbetçi eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

4- LEFKE BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00- 13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi;08.00-13.30 saatlerinde hizmet verecektir.

Nöbetçi eczaneler: Perşembe ve Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacaktır. 22.00-00.00 saatleri arasında ON-CALL sistemi uygulanacaktır.

5- NÖBET BÖLGESİNDE OLMAYAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta İçi: 08.00- 19.00

Cumartesi: 08.00- 16.00

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde kapalı olacaklardır. 

6- İSKELE BÖLGESİNDE BULUNAN ECZANELERİN YAZ ÇALIŞMA SAATLERİ;

Hafta içi: 08.00 – 17.30  (Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri)

Perşembe: 08.00 -13.30 (öğleden sonra kapalı olacaktır)

Cumartesi: 08.00 - 13.30

Nöbetçi eczaneler: Hafta İçi: 08.00 -22.00 saatlerinde açık olacaktır.

Perşembe -Cumartesi: 08.00- 22.00 saatlerinde açık olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenler Meclis önünde eylem yapıyor16 Mayıs 2023 Salı 12:52
  • Helin'in katili mahkemeye çıkarıldı16 Mayıs 2023 Salı 12:49
  • Akansoy: Parası olanın hizmet alabildiği gölge bir eğitim sistemi yaratıldı16 Mayıs 2023 Salı 12:39
  • Dr. Erdal Özcenk DAÜ'de çalışanların maaşlarına göz dikti! Yüksekmiş!16 Mayıs 2023 Salı 09:35
  • Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda Kaza!16 Mayıs 2023 Salı 09:32
  • İş arkadaşına şaka yapmak isterken ağır yaralanmasına neden oldu16 Mayıs 2023 Salı 09:13
  • KTÖS ile KTOEÖS tüm okullarda bugün genel grev yapacak16 Mayıs 2023 Salı 09:02
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi16 Mayıs 2023 Salı 08:57
  • Mesajınız var... 16 Mayıs 2023 Salı16 Mayıs 2023 Salı 08:45
  • Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza!15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti