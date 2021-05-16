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Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri yarından itibaren başlıyor

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczanelerin yarından itibaren başlayacak yaz dönemi çalışma saatlerini duyurdu.
Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri yarından itibaren başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 17 Mayıs -12 Eylül dönemini kapsayan eczanelerin yaz çalışma dönemi başlıyor.

Buna göre; Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri, 08.00-17.30; Perşembe ve Cumartesi ise 08.00-13.30 saatleri arasında olacak.

Nöbetçi eczaneler ise Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 17.30-00.00, Perşembe ve Cumartesi13.30-00.00, Pazar ise 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Eczaneler bu dönemde On Call hizmeti vermeyecek.

Öte yandan Mesarya ve Karpaz Bölgeleri yaz dönemi eczane çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 08.00-20.00, Cumartesi 08.00-16.00 saatleri arasında olacak.

Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise sadece nöbetçi eczaneler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İskele Bölgesinde ise yaz döneminde eczaneler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 08:00-17.30, Perşembe ve Cumartesi ise 08:00-13:30 saatlerinde açık olacak.

İskele Bölgesi için nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 08:00-20.00, Cumartesi 08:00-16.00 ve Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 10:00-16:00 olarak düzenlendi.

İskele’de eczaneler hafta içi günlerinde 20.00’den 22.00’ye kadar on-call sisteminde olacak.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczanelere hasta kabullerinin pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceğini ve nöbet esnasında ateş, öksürük, hapşırma şikâyeti olan ve 60 yaş üzeri hastaların öncelikli olarak kabul edileceğini de duyurdu.

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