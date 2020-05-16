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Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi

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Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi
Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 18 Mayıs-13 Eylül döneminde eczanelerin hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-17.30; Perşembe ve Cumartesi günleri 08.00-13.30’da çalışacağını duyurdu.

Nöbetçi eczaneler ise Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 17.30-00.00, Perşembe ve Cumartesi 13.30-00.00 ve  Pazar 08.00-00.00 saatleri arasında çalışacak.

Öte yandan Mesarya, Karpaz, İskele Bölgeleri yaz dönemi eczane çalışma saatleri ise  hafta içi 08.00-20.00; Cumartesi 08.00-16.00 ve Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise 10.00-16.00 olarak düzenlendi.

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