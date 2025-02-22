Eda Hançer Akkor'un istinaf davası Rum basınında

Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nde, 1978 yılında Lefkoşa’da, Kıbrıslı Türk anneden ve Türk bir babadan doğan başvuru sahibine Kıbrıs vatandaşlığı verilmemesine ilişkin istinaf davasının dün görülmesi haberi, Rum basınında da yer aldı.

Rum basını Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı ile ilgili olarak Yüksek Mahkeme'de açtığı istinaf davasına yer verdi. Alithia gazetesi haberi “Kıbrıslı Türklerin Karma Evlikleri İstinafta—Yüksek Anayasa Mahkemesi Kararını Saklı Tuttu” başlığıyla aktarırken davanın evveliyatı hakkında da bilgi verdi.

Gazete haberinde ayrıca başvuru sahibinin avukatı tarafından ortaya konulan görüşlere de yer verdi.

Habere göre avukat, müvekkiline, Kıbrıs vatandaşlığı verilmemesi (ilk mahkeme) kararının, yasa dışı olduğunu ve hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ifade ederken bu kararın ayrıca eşit muamele ilkesini de ihlal ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ilgili habere “İşgal Altındaki Topraklardaki, 17 Bin Karma Evlilikten Doğan Çocuk, Yüksek Mahkeme’yi Bekliyor” başlığıyla geniş bir şekilde yer verdi.

Antonis R.Liatsos, Tereza Paraskevaidu Karakanna ve Dora Sokratus’tan oluşan Yüksek Anayasa Mahkemesi heyetinin, Akkor’un istinaf başvurusunu ele aldığını ayrıca sunulan savunma taslakları temelinde Akkor’u ve Güney Kıbrıs’ı temsil eden avukatların görüşlerini dinlediğini yazan gazete, mahkeme heyetinin her iki taraftan da izahat istediğini belirtti.

Mahkemenin kararını saklı tuttuğunu belirten gazete mahkemeden çıkacak kararın, basında çıkan bilgiler temelinde, KKTC’de bulunan ve karma evlilikten doğan 17 bin kişiyi ilgilendirmesi nedeniyle, merakla beklendiğine de dikkati çekti.

Habere göre mahkeme sonrasında (Fileleftheros) gazeteye açıklamada bulunan Eda Hançer Akkor, hem kendisi hem de birçok kişi için mahkeme kararının önemli olduğunu söyledi ve tüm iç hukuk yollarının da tüketileceği mesajını verdi.

Mahkemenin kendisini haklı bulması halinde bunun, aynı koşullarla karşı karşıya kalan birçok kişi için emsal teşkil edeceğini söyleyen Akkor, mahkemeden ret kararı çıkması halinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti.