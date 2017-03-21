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Eda Taşpınar, Dubai’den paylaştı

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Eda Taşpınar, Dubai’den paylaştı
Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, Dubai seyahatinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Arada da beslenme ve spor yapma konusunda nasihat vermeyi unutmuyor.

Yılın büyük bir çoğunluğunu yurt dışı seyahatlerinde geçiren Eda Taşpınar, şu sıralar Dubai’de.

“BİKİNİ SEZONU AĞLAMA”

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Tüm detayları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar, spor yapmayı da ihmal etmiyor. Boks eldivenleriyle fotoğraf paylaşan ünlü isim, fotoğrafa; “Dubai filan dinlemem spordan asla vazgeçmem… Bugün pataklanma günümdü. Yaz geliyor… Spor ve sağlıklı beslenme ne durumda güzeller? Ara öğünleri atlama, bikini sezonunda ağlama” notu düştü.

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Taşpınar, reklamcı arkadaşı Serhat Tuncay’In doğum gününü de çölde birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşarak kutladı. Takipçileri de fotoğrafa yorumsuz kalmadı.

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