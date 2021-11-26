Edebiyat Derneği'nden Azerbaycan’dan 6 Kişilik Ekip İçin 69 Bin Stg Ödenmesini Eleştirdi

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı, Azerbaycan’dan gelecek 6 kişilik ekip için Bakanlar Kurulu tarafından 69 bin Sterlin ödeme yapılması kararı alınmasını eleştirdi.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı, Azerbaycan’dan gelecek 6 kişilik ekip için Bakanlar Kurulu tarafından 69 bin Sterlin ödeme yapılması kararı alınmasını eleştirdi.

Taşçı yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz sanatı ve sanatçısı ciddi ekonomik zorluklar içindeyken, tüm bölgelerimizde sanat merkezleri eksikliği varken, yaşanan döviz krizi karşısında yurttaşlarımız çok güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, Bakanlar Kurulu kararı ile Azerbaycan’dan gelecek olan ve ülke tanıtımına katkı koyacağı açıklanan, aralarında 3 müzisyenin de bulunduğu 6 kişilik ekibe 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkması kabul edilemezdir” dedi.

Taşçı, kararın geri alınmasını istedi.